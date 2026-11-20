Am Donnerstag, 19.11.2026, zwischen 18:50 Uhr und 19:30 Uhr, nutzten bisher unbekannte Täter die vorübergehende Abwesenheit der Hauseigentümer eines Einfamilienhauses in der Straße "Löllberg" in Konz aus, um in dieses einzudringen.





Die Täter brachen gewaltsam die Terrassentüre auf und gelangten so in das Innere des Anwesens, wo sie dieses nach Wertgegenständen durchsuchten.



Die Ermittlungen zum vorliegenden Verfahren wurden durch die Kriminalpolizei Trier übernommen und Spuren gesichert.



Jegliche Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern werden an die Kriminalpolizei in Trier unter Telefonnummer 0651 983-43390 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle

Sven Lehrke

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell