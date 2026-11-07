Wittlich
Tageswohnungseinbruch
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Am 06.11.2026 zwischen 13:00 Uhr und 21:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße in Wittlich.

Lesezeit 1 Minute



Hier gelangten sie durch die offene Hauseingangstüre in das Innere des Anwesens und brachen dort gewaltsam eine Wohnungseingangstüre auf.

Im Inneren der Wohnung durchsuchten sie diese nach Wertgegenständen.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen, durch Kräfte der Kriminalpolizei wurden Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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