Altrich
Tageswohnungseinbruch
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 16.09.2026 zwischen 10:30 Uhr und 14:00 Uhr nutzten bisher unbekannte Täter die vorübergehende Abwesenheit der Hauseigentümer aus und drangen durch gewaltsames Aufbrechen einer Türe in das Innere eines Einfamilienhauses in der Straße "Borschrech" in Altrich ein.

Lesezeit 1 Minute



Im Inneren des Anwesens durchsuchten sie Schränke und Kommoden nach Wertgegenständen.

Die genaue Schadenshöhe ließ sich noch nicht abschließend beziffern.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich, sowie Kräften der Kriminalpolizei aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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