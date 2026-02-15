Tageswohnungseinbruch

Am 14.02.2026 nutzten bisher unbekannte Täter die vorübergehende Abwesenheit der Hauseigentümer aus und brachen im Zeitraum zwischen 10:00 und 13:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Peter-Wagner-Straße in Esch ein.





Die Täter verschafften sich vermutlich durch gewaltsames Öffnen eines Kellerfensters Zutritt zum Anwesen.



Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach etwaigen Wertgegenständen.



Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.



Der Tatort wurde durch die Beamten und Beamtinnen aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





