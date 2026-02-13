Tageswohnungseinbruch

Die Täter entwendeten bei dem Einbruch Schmuck. Die Gesamtschadenshöhe wird auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.
Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610, oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.
Rückfragen bitte an:
Kriminalinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-5610
www.polizei.rlp.de
