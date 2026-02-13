Tageswohnungseinbruch

Während der Abwesenheit der Hausbewohner drangen bislang unbekannte Täter am Freitag, den 13.02.2026 zwischen 09.15 Uhr und 10.15 Uhr durch Aufhebeln eines Küchenfensters in ein Reihenendhaus im Drosselweg ein.

Die Täter entwendeten bei dem Einbruch Schmuck. Die Gesamtschadenshöhe wird auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.



Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610, oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781-5610

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell