Tageswohnungseinbruch

Hier wurde die Tür zu einer Mietwohnung mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Zum Diebesgut kann zurzeit keine Angabe gemacht werden. Die Sachschadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.
Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.
