Idar-Oberstein
Tageswohnungseinbruch

Symbolbild

dpa

Bislang unbekannte Täter drangen am Donnerstag, den 12.02.2026 im Zeitraum zwischen 10.05 Uhr und 11.30 Uhr während der Abwesenheit der Mieter in ein Mehrfamilienhaus in der Oberdorfstraße/Ecke Nahbollenbacher Straße ein.

Lesezeit 1 Minute

Hier wurde die Tür zu einer Mietwohnung mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Zum Diebesgut kann zurzeit keine Angabe gemacht werden. Die Sachschadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-5610
www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren