Tageswohnungseinbruch mit 2 flüchtigen Täterinnen

Die Täterinnen wurden durch die Hauseigentümer während der Tat überrascht. Eine der Täterinnen konnte bei der Flucht durch den Hauseigentümer gestellt werden. Die anderen beiden Täterinnen flüchteten. Aktuell läuft die Tatortaufnahme durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich mit Unterstützung der spezialisierten Kräfte der Kriminalpolizei. Bei den Fahndungsmaßnahmen in und um Großlittgen war zudem der Polizeihubschrauber im Einsatz.

Nach aktuellem Kenntnisstand sind noch mindestens die zwei genannten Täterinnen flüchtig.



Die Personen können wie folgt beschrieben werden:



Täterin 1: blaue Jeans, braune Jacke, grauer Rucksack, dunkle Haar (Zopf), weiße Schuhe, ca. 14-16 Jahre alt



Täterin 2: schwarze Stoffhose, weiße Schuhe, braune Jacke, schwarze offene Haare, ca. 12- 16 Jahre alt



Die Täterinnen könnten zudem mit einem schwarzen VW Kleinwagen geflüchtet sein.



Wer hat die beiden flüchtigen Tatverdächtigen gesehen?

Wer kann Hinweise zu dem möglichen Fluchtwagen geben?



Jegliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich erbeten:06571/926-0; piwittlich@polizei.rlp.de .



Rückfragen bitte an:



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