Tag des Einbruchschutzes: Infostand und Telefonaktion

Passend zur Umstellung auf die Winterzeit steht deshalb der traditionelle Tag des Einbruchschutzes unter dem Motto "Eine Stunde mehr für die Sicherheit".



Wie lässt sich also das eigene Zuhause wirksam vor Einbrechern schützen?



Antworten auf diese und weitere Fragen gibt die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Trier gemeinsam mit der luxemburgischen Polizei am Montag, den 26. Oktober, von 10 bis 15 Uhr, an einem Infostand in der Trierer Innenstadt. Interessierte finden den Stand in der Fußgängerzone, Fleischstraße auf Höhe des Kornmarkts. Dort informieren die polizeilichen Fachleute über wirksame Schutzmaßnahmen und zeigen mögliche Schwachstellen in der bisherigen Sicherung der eigenen vier Wände auf. Die Expertinnen und Experten geben konkrete Empfehlungen zu geeigneten Sicherheitsstandards und technischen Lösungen - von einbruchhemmenden Maßnahmen bis hin zu Alarmanlagen und Videotechnik.

Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, das Beratungsangebot zu nutzen und sich persönlich zu informieren.



Sollten Sie keine Gelegenheit haben sich am Montag persönlich an dem Infostand zu informieren, bieten Ihnen die besonders geschulten Polizeibeamtinnen und -beamten der Zentralen Prävention eine telefonische Beratung an:

Unter der Telefonnummer 0651 983-41159 findet von 16 - 21 Uhr eine Telefonaktion statt. Hier erhalten Sie ebenfalls wertvolle Tipps und praktische Empfehlungen, wie sie ihr Haus oder ihre Wohnung sicherer machen können.



Unser Tipp: Wer gut vorbereitet ist, kann Einbrechern einen Riegel vorschieben. Lassen Sie sich beraten und sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause. Die Polizei unterstützt Sie dabei, Ihr Zuhause bestmöglich zu schützen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Kerstin Klein

Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





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