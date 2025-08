Tätlicher Angriff auf 48-jährige Frau in der Theodor-Heuss-Allee

Am frühen Samstagmorgen, dem 2. August, gegen 00:25 Uhr, griff ein unbekannter Mann eine 48-jährige Frau unvermittelt von hinten an. Die Geschädigte war auf dem Weg vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt.

Die Geschädigte war auf dem Weg vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt. In der Theodor-Heuss-Allee, auf Höhe der Hausnummer 18, wurde sie unvermittelt von hinten angegriffen und fiel in Folge eines Schlages zu Boden. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Frau wurde durch die Tat schwer verletzt und im weiteren Verlauf in ein Krankenhaus verbracht.



Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:



ca. 170cm groß, sportliche Figur, dunkle Sneaker, kurze Hose, T-Shirt, weiße Basecap



Die Polizei bittet um Mithilfe:



Wer kann Hinweise zu dem Täter oder der Fluchtrichtung geben?



Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise geben?



Zeugen werden dringend gebeten sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 zu melden.



