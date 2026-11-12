Prüm/Bitburg
Täterfestnahme nach versuchtem Trickbetrug
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 78-jährige Frau aus dem Raum Prüm beinahe Opfer eines Trickbetrugs per Telefon, auch Schockanruf genannt.

Die Frau war bereits mit Vermögenswerten im mittleren fünfstelligen Bereich in ihrem Fahrzeug auf dem Weg nach Bitburg, um sie einer Täterin zu übergeben.
Der Polizei Bitburg und der Kriminalpolizei Wittlich gelang es jedoch, sowohl die Geschädigte als auch die Täterin zu observieren und die Täterin unmittelbar vor der Übergabe der Vermögenswerte festzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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