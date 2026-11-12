Täterfestnahme nach versuchtem Trickbetrug

Die Frau war bereits mit Vermögenswerten im mittleren fünfstelligen Bereich in ihrem Fahrzeug auf dem Weg nach Bitburg, um sie einer Täterin zu übergeben.

Der Polizei Bitburg und der Kriminalpolizei Wittlich gelang es jedoch, sowohl die Geschädigte als auch die Täterin zu observieren und die Täterin unmittelbar vor der Übergabe der Vermögenswerte festzunehmen.



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