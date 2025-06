Täterfestnahme nach Tageswohnungseinbruch

Am Freitag, den 13.06.2025 drangen gegen 12.40 Uhr drei männliche Täter in ein Einfamilienhaus in der Blumenstraße ein, indem sie eine Terrassentür aufhebelten.

Hierbei wurden sie von der Videoaufzeichnungsanlage des Anwesens registriert.

Die Anlage informierte über eine Push-Nachricht den Hauseigentümer, der umgehend die Polizei informierte.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit starken Kräften von mehreren Polizeidienststellen, auch unter Einbindung eines Polizeihubschraubers, führten in Tatortnähe zur vorläufigen Festnahme einer männlichen Person mit moldawischer Nationalität.

Dieser Täter wird am morgigen Samstag einer Haftrichterin vorgeführt werden.



Die beiden weiteren Täter sind momentan flüchtig, die Fahndungsmaßnahmen dauern momentan immer noch an.

Die Polizei bittet weiterhin darum, im Bereich des Stadtgebietes Idar-Oberstein keine Anhalter mitzunehmen.



Zur Höhe des Diebesguts können zurzeit keine genauen Angaben gemacht werden. Die Täter haben aber auf der Flucht sich eines Großteils der Beute entledigt. Dieses Diebesgut konnte sichergestellt werden.



Die beiden flüchtigen Täter werden folgendermaßen beschrieben:

Täter 1: südosteuropäisches Erscheinungsbild, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 180 cm, schwarze Basecap, grauer Pullover, schwarze Jeans, schwarze Turnschuhe, trug schwarze Umhängetasche

Täter 2: südosteuropäisches Erscheinungsbild, ca. 20-30 Jahre, ca. 190 cm, schwarze Basecap, Bluejeans, schwarze Schuhe mit weißer Sohle, trug schwarzen Rucksack.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich. Wer hat die drei Täter vor der Tat gesehen?



