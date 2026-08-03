Täterfestnahme nach gefälschten Rezepten

Die Festnahmen sind das Ergebnis eines Ermittlungsverfahrens, das seit 13. Juli bei der Kriminalpolizei in Trier geführt wird.



Am vergangenen Donnerstag hatte eine Mitarbeiterin der Apotheke ein gefälschtes Rezept erkannt und die Polizei informiert. Der Mann, der das falsche Rezept vorgelegt hatte, verließ schließlich noch vor Eintreffen der Polizei unverrichteter Dinge die Apotheke. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe fest. Als die Fahrerin des Autos die Polizei bemerkte, setzte sie den tatverdächtigen 28-Jährigen im Bereich Hockweiler ab, wo er sofort festgenommen wurde. Die 38-jährige Frau fuhr weiter Richtung Trier und wurde schließlich von zusätzlichen Einsatzkräften in der Nähe der Kaiserthermen in Trier kontrolliert und ebenfalls vorläufig festgenommen.

Am Freitagvormittag, 31. Juli, wurden beide Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt. Dieser erließ in beiden Fällen die Untersuchungshaft wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des versuchten Betruges.



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