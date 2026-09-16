Trier
SVE gegen Kickers Offenbach - Polizei informiert über den geplanten Einsatz
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dpa

Am Freitag, den 28. September, treffen um 19 Uhr die beiden Traditionsklubs SV Eintracht Trier und die Kickers aus Offenbach im Moselstadion aufeinander.

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Um allen Besucherinnen und Besuchern einen sicheren und friedlichen Fußballabend zu ermöglichen, hat die Polizei gemeinsam mit den Vereinen ein umfassendes Sicherheitskonzept abgestimmt. Zur Lagebeurteilung aus der Luft wird erneut eine Drohne zum Einsatz kommen.

Die Polizei Trier wird vor Ort mit starken Kräften präsent und jederzeit für alle Belange und Anliegen ansprechbar sein.
Der Bereich um das Moselstadion wird weitestgehend für den Verkehr gesperrt sein.

Dies betrifft vor allem folgende Straßen:
- Zufahrt Zeughausstraße / Wilhelm-Leuschner Straße in Richtung Zeughausstraße
- Zeughausstraße ab Ecke Engelstraße inkl. Zufahrt / Ausfahrt Kloschinskystraße
- Am Stadion
- Halbseitige Sperrung der Zurmainerstraße in Fahrtrichtung A602, ab Höhe der Haus-Nr. 65 bis Am Stadion bzw. an der Hospitalsmühle Parkplätze stehen in direkter Nähe zum Stadion nur begrenzt zur Verfügung.

Die Polizei empfiehlt daher, auf eine Anreise mit dem eigenen PKW zu verzichten und den ÖPNV zu nutzen.
Besonders praktisch: Die Nutzung des ÖPNV ist bereits im Ticket enthalten und somit kostenfrei. Alle Fußballfans können bequem, stressfrei und ohne ewige Parkplatzsuche zum Stadion gelangen. Zudem besteht die Möglichkeit Park and Ride Angebote in Anspruch zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Pressestelle
Marc Fleischmann

Telefon: 0651 983 40021
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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