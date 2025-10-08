Suche nach Geschädigten nach Körperverletzung am Stockplatz

In der Nacht vom 20.09.2025 gegen 01:00 Uhr kam es in einer Gaststätte am Stockplatz in Trier zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen.

Der Beschuldigte schlug auf den, der Polizei unbekannten Geschädigten, ein und verließ die Örtlichkeit. Im Anschluss verlagerte sich die körperliche Auseinandersetzung zwischen nunmehr 3 Personen auf den Stockplatz, bevor die Parteien sich in unterschiedliche Richtungen entfernten. Der Geschädigte wird ein junger Mann im Alter von 20-25 Jahre beschrieben. Er trug ein kariertes Hemd. Wer kann Angaben zu dem Vorfall und dem Geschädigten machen?



Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Trier.



Telefon: 0651-98344150



