Der Beschuldigte schlug auf den, der Polizei unbekannten Geschädigten, ein und verließ die Örtlichkeit.
Im Anschluss verlagerte sich die körperliche Auseinandersetzung zwischen nunmehr 3 Personen auf den Stockplatz, bevor die Parteien sich in unterschiedliche Richtungen entfernten.
Der Geschädigte wird ein junger Mann im Alter von 20-25 Jahre beschrieben. Er trug ein kariertes Hemd.
Wer kann Angaben zu dem Vorfall und dem Geschädigten machen?
Hinweise an die Polizeiinspektion Trier .
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Telefon: 0651-9779-0
https://s.rlp.de/PDTrier
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Suche nach Geschädigten nach Körperverletzung am Stockplatz