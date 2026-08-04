Baumholder
Sturmtief sorgt für Schäden und Feuerwehreinsätze im Dienstgebiet der PI Baumholder
beschädigter Pkw
beschädigter Pkw
Polizeidirektion Trier

Ein heftiges Unwetter mit starkem Sturm und Hagelschlag hat am Montagabend zu erheblichen Schäden und zahlreichen Einsätzen im gesamten Dienstgebiet geführt.

Lesezeit 1 Minute


Durch die Wucht des Sturms wurden an mehreren Örtlichkeiten Äste von Bäumen abgerissen. Das herabstürzende Geäst blockierte in der Folge diverse Straßen und Wege. An einer Einsatzstelle traf ein herabstürzender Ast ein geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses erheblich.
Die örtlichen Feuerwehren befanden sich über Stunden im Dauereinsatz. Unter teils erschwerten Bedingungen räumten die Einsatzkräfte die blockierten Verkehrswege und beseitigten Gefahrenstellen, um die Sicherheit im Straßenverkehr schnellstmöglich wiederherzustellen.
Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden durch das Unwetter glücklicherweise keine Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder

Telefon: 06783 991-0
Email: pibaumholder@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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