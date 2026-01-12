Streitigkeiten auf dem ALDI-Parkplatz





Zwei Pkw-Fahrer gerieten im Zusammenhang mit einem Ausparkvorgang in einen Streit. Einer der Beteiligten beleidigte im weiteren Verlauf die andere Verkehrsteilnehmerin.

Der Mann entfernte sich danach vom Parkplatz.

Als die Kundin nach ihrem Einkauf zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen daran fest. Ob ihr Kontrahent von der vorherigen Auseinandersetzung dafür verantwortlich ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.



Er wird beschrieben als männlich, ca. 40-60 Jahre alt mit weißen Haaren.



Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt, zu dem Mann und/oder zu dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551 / 942-0 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel. 06551/942-0

pipruem@polizei.rlp.de





