Streit zwischen Hundebesitzer und Fahrradfahrer mit Schussabgabe

Der 62jährige Hundebesitzer hatte sich im Laufe der Streitigkeiten von dem Fahrradfahrer weggedreht als er einen Schuss hinter sich hörte. Als er sich dem Fahrradfahrer wieder zuwandte, konnte er sehen, dass dieser eine silberne Pistole in seinen blauen Gepäckträger-Rucksack zurücksteckte. Auf Nachfrage gab der Fahrradfahrer gegenüber dem Hundebesitzer an, dass er sich damit verteidigen müsse.

Als der Hundebesitzer die Polizei verständigen wollte, flüchtete der Radfahrer.

Zur Identifizierung des Radfahrers wird um die Mithilfe der Bevölkerung gebeten. Der Fahrradfahrer soll ca. 60-65 Jahre alt sein, ca. 170cm groß, etwas kräftiger. Zum Tatzeitpunkt trug ein ärmelloses blaues T-Shirt, eine kurze braune Hose, eine Sonnenbrille und einen dunkelblauen Fahrradhelm. Er fuhr ein beiges E-Bike der Marke CUBE.

Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Zell (06542-98670) entgegen.



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