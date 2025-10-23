Streit ums Parken auf einem barrierefreien Parkplatz endet mit Beleidigungen

Der Zeuge sprach den Fahrzeugführer darauf an, da er keine Berechtigung zum Parken auf dem Parkplatz erkannte.
Es entwickelte sich ein Streitgespräch im Zuge dessen der Fahrer des Personenkraftwagens den Geschädigten beleidigte.
Der Fahrzeugführer des Personenkraftwagens wurde wie folgt beschrieben:
Männlich, schwere Statur, ca. 170 bis 180 cm groß, kurzer dunkler Bart, ca. 70 Jahre alt.
Der Fahrzeugführer entfernte sich letztlich, als der Geschädigte mitteilte, die Polizei zu informieren.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.
Rückfragen bitte an:
