Streetbuddy entwendet und beschädigt





Bisher unbekannte Täter hatten demnach in einem Zeitraum vor dem 08.04.2026 die von der Gemeinde im Bereich des Kastanienwegs in Wallscheid aufgestellte Figur entwendet.



Am 09.04.2026 wurde die Figur im Bereich einer Böschung an der Autobahnbrücke in Laufeld aufgefunden.



Sie war durch die Täter beschädigt worden.



Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Sachverhalt aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

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