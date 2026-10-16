Straßenverkehrsgefährdung





Am Freitag, den 16.10.2026 gegen 20:45 Uhr soll es zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern auf der B41 (zwischen den Ortslagen Kirn und Rötsweiler-Nockenthal) gekommen sein. Bei dem relevanten Fahrzeug, welches später im Rahmen von polizeilichen Fahndungsmaßnahmen angetroffen und kontrolliert werden konnte, handelt es sich um einen blauen OPEL.

Die Polizei Birkenfeld bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem ist das Fahrzeug wegen seiner Fahrweise aufgefallen? Wer wurde durch die Fahrweise möglicherweise gefährdet? Gezielt wird ein AUDI Fahrer gesucht, welcher dieses Fahrmanöver im Bereich Rötsweiler-Nockenthal mitbekommen haben könnte.

Die Polizei nimmt Ihre Hinweise unter 06782-9910 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstr. 33

55765 Birkenfeld

Telefon: 06782-9910

E-Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de





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