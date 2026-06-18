Straßenverkehrsgefährdung

Dabei soll ein silber-grauer Opel Kombi mit
französischem Kennzeichen mehrmals über die Fahrbahnmitte hinaus auf
die Gegenfahrbahn geraten sein. Hierdurch waren mehrere Fahrzeuge im
Begegnungsverkehr zu einer starken Reduzierung ihrer Geschwindigkeit
gezwungen, um eine Kollision zu vermeiden.
Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs konnten Hinweise auf Fahruntüchtigkeit beim Fahrzeugführer gewonnen werden.
Zeugen, insbesondere durch das Fahrverhalten gefährdete, werden
gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter 06581 91550 zu
melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
06581 91550
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Dabei soll ein silber-grauer Opel Kombi mit