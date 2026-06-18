Straßenverkehrsgefährdung

Am 18.06.2026 zwischen 15:10 Uhr und 15:30 kam es auf der B 419 auf der Strecke zwischen Wellen in Fahrtrichtung Palzem zu einer Verkehrsstraftat.

Dabei soll ein silber-grauer Opel Kombi mit

französischem Kennzeichen mehrmals über die Fahrbahnmitte hinaus auf

die Gegenfahrbahn geraten sein. Hierdurch waren mehrere Fahrzeuge im

Begegnungsverkehr zu einer starken Reduzierung ihrer Geschwindigkeit

gezwungen, um eine Kollision zu vermeiden.

Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs konnten Hinweise auf Fahruntüchtigkeit beim Fahrzeugführer gewonnen werden.

Zeugen, insbesondere durch das Fahrverhalten gefährdete, werden

gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter 06581 91550 zu

melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

06581 91550





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