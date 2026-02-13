Straßenverkehrsgefährdung

Der Unfallverursacher konnte im Nachgang festgestellt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften zum Unfallzeitpunkt mindestens LKW und ein weiterer PKW in unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle oder gar in noch unbekannter Weise davon betroffen gewesen sein. Zeugen des Sachverhaltes, insbesondere jedoch die betreffenden Fahrzeugführer in der Nähe zum Unfallort, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.
