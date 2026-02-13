B51 Stadtkyll
Straßenverkehrsgefährdung
Symbolbild
dpa

Am 12.02.2026 ereignete sich gegen 18:55 Uhr auf der B51 Höhe Anschlussstelle Stadtkyll/Kronenburg in Fahrtrichtung Köln ein Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer VW mehrere Warnbaken beschädigte und sich anschließend vom Unfallort entfernte.

Lesezeit 1 Minute

Der Unfallverursacher konnte im Nachgang festgestellt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften zum Unfallzeitpunkt mindestens LKW und ein weiterer PKW in unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle oder gar in noch unbekannter Weise davon betroffen gewesen sein. Zeugen des Sachverhaltes, insbesondere jedoch die betreffenden Fahrzeugführer in der Nähe zum Unfallort, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

