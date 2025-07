Am Dienstag, dem 03.06.2025, kam es gegen 10:50 Uhr zu einem gefährlichen Überholmanöver auf der B 410 zwischen Lichtenborn und Lünebach.

In einer leichten Rechtskurve überholte ein weißer Kastenwagen einen roten LKW, woraufhin die Fahrerin eines entgegenkommenden BMW X3 bis zum Stillstand abbremsen musste, um eine Kollision mit dem Kastenwagen zu vermeiden. Der Kastenwagen führte die Fahrt daraufhin fort. Die Polizeiinspektion Prüm hat daher ein Ermittlungsverfahren aufgrund einer Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Zeugen, insbesondere der Fahrer des roten LKW werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.



