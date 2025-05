Straßenverkehrsgefährdung

Ein Fahrzeugführer befuhr die "Dorfstraße" in Gutenthal in Fahrtrichtung Hoxel. Als dieser die B327 kreuzte, um auf die K100 in Richtung Hoxel zu gelangen, missachtete er die Vorfahrt eines weißen PKW, welcher ebenso die B327, kommend von Thalfang in Fahrtrichtung Morbach, befuhr.

Laut Zeugenaussagen musste der oben genannte weiße PKW stark abbremsen und ausweichen, um einen Unfall zu verhindern.



Es sind keine weiteren Daten zu dem gefährdeten, weißen PKW bekannt.

Zeugen, welche Auskünfte über diesen tätigen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach(06533/93740) zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/93740

https://s.rlp.de/PIMorbach





