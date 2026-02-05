Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Am Donnerstag, 05.02.2026 soll es gegen 06:40 Uhr auf der K 12 zwischen Waldrach und Korlingen zu einer Verkehrsgefährdung gekommen sein, bei dem ein PKW im unübersichtlichen Kurvenbereich einen anderen PKW überholt habe.

Nur durch eine Vollbremsung konnte eine Kollision mit dem Gegenverkehr, aber auch mit dem Überholten verhindert werden. Bei dem Überholer handelte es sich um einen grauen VW Golf.

Zeugen, insbesondere der möglicherweise geschädigte PKW aus dem Gegenverkehr werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich



