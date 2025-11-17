Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht!

Am Mittwoch, den 12.11.2025, gegen 17:10 Uhr kam es auf der K38, aus Mittelbollenbach kommend in Richtung Nahbollenbach, zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch ein gefährliches Überholmanöver.



Nach Angaben einer Zeugin mussten sowohl das überholte Fahrzeug als auch ein entgegenkommender Pkw aus Richtung Nahbollenbach stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden.



Zeugen, die Hinweise zu dem entgegenkommenden Fahrzeug geben können, insbesondere der Fahrer/die Fahrerin dieses Pkws selbst, werden gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de



