Nach Angaben einer Zeugin mussten sowohl das überholte Fahrzeug als auch ein entgegenkommender Pkw aus Richtung Nahbollenbach stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden.
Zeugen, die Hinweise zu dem entgegenkommenden Fahrzeug geben können, insbesondere der Fahrer/die Fahrerin dieses Pkws selbst, werden gebeten, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.
Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht!