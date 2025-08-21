Zell
Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht
Am 21.08.25 um 14:30 Uhr meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen unsicher geführten PKW auf der Strecke L194 (Altlayer Bachtal) bis nach Zell-Barl über die "alte Barlauffahrt".

Dieser soll mehrfach die Mittellinie der Fahrbahn überquert und dabei mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.
Zeugen und mögliche Geschädigte melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Zell.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell

Telefon: 06542-9867-0
E-Mail: pizell@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

