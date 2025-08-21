Dieser soll mehrfach die Mittellinie der Fahrbahn überquert und dabei mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben.
Zeugen und mögliche Geschädigte melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Zell.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Zell
Telefon: 06542-9867-0
E-Mail: pizell@polizei.rlp.de
Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht
