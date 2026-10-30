Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss – Zeugenaufruf

Hierbei befuhr eine erheblich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrzeugführerin zunächst die B269 von Morbach kommend bis zum Kreisverkehr am Blockhaus bei Longkamp. Anschließend fuhr diese weiter über die L158 bis kurz vor die Ortslage Mülheim, wo sie letztlich einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte. Hierbei konnte bei einem freiwilligen Atemalkoholtest eine Atemalkoholkonzentration von 1,93 Promille festgestellt werden. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Im Rahmen dieser Trunkenheitsfahrt soll es auf der besagten Strecke zu mehreren Beinahezusammenstößen mit entgegenkommenden Fahrzeugen gekommen sein. Die gefährdeten Fahrzeugführer und mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Morbach (06533/93740) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/93740

https://s.rlp.de/PIMorbach





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell