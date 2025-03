Straßenverkehrsgefährdung mit verletztem Kind und anschließender Flucht

Hierbei soll ein dunkler PKW der Marke „Volkswagen“ ein anderes Fahrzeug in Fahrtrichtung Idar-Oberstein trotz Gegenverkehrs überholt haben. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Geschädigte nach rechts aus, wodurch sich der Junge Prellmarken durch den Sicherheitsgurt zuzog.

Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere an den entgegenkommenden Fahrzeugführer, der durch das Fahrmanöver gefährdet worden ist. Darüber hinaus werden alle weitere Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33

55765 Birkenfeld

Telefon: 06782 9910

Email: pibirkenfeld@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell