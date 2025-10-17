Straßenverkehrsgefährdung Kreisverkehr B419/B51

Konz (ots) -



Am Freitag, 17.10.2025 gegen 14:45 Uhr kam es in Konz im Bereich Kreisverkehrsplatz B419/B51 u.a. zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der Geschädigte Fahrer eines schwarzen PKW Dacia Logan fuhr vom Kreisverkehrsplatz auf die B51 auf in Richtung Stadt Konz. Hinter dem Dacia befand sich zu diesem Zeitpunkt ein blauer PKW Alfa Romeo Giulietta, welcher ebenfalls auf die B51 auffuhr. Dieser überholte den Dacia rechtswidrig rechts auf dortiger Bypass-Verkehrsführung ("Kreisverkehrs-Umfahrungsspur"). Anschließend bremste der Alfa Romeo den Dacia aus, sodass es hierbei fast zu einer Kollision zwischen beiden Fahrzeugen gekommen war. Anschließend fuhr der Alfa Romeo weiter in Richtung des zweispurigen Kreisverkehrsplatzes B51 Höhe Möbel Martin. Hier habe dieser laut Zeugenaussage ebenfalls in aggressiver und rücksichtsloser Fahrweise mehrere Fahrzeuge überholt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Granastraße 116

54329 Konz

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner:

Reinke, PK

06501-9268-0

06581 9155-50

pwkonz@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell