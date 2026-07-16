Straßenverkehrsgefährdung durch weißen Audi

L 169 zw.Hoppstädten-Weiersbach und Heimbach (ots) -



Am Mittwoch, den 15.07.2026, gegen 16:50 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Audi die kurvenreiche L 169 aus Richtung Hoppstädten-Weiersbach kommend in Fahrtrichtung Heimbach. Trotz des unübersichtlichen Streckenverlaufs überholte der Audi-Fahrer einen Linienbus.



Ein entgegenkommender Motorradfahrer musste zur Vermeidung einer Kollision stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Der Motorradfahrer erlitt infolge des Beinaheunfalls einen Schock und war nicht mehr verkehrstüchtig.



Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die Hinweise zu dem weißen Audi oder dessen Fahrer geben können, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782-9910

Mail: pibirkenfeld@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell