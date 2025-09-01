Straßenverkehrsgefährdung durch LKW

Winterspelt, BAB 60 (ots) - Am 29.08.2025 um 15:33 Uhr kam es auf der BAB 60 in Höhe Winterspelt in Fahrtrichtung Prüm zu einem gefährlichen Überholmanöver durch einen Lkw, wodurch ein anderer LKW stark abbremsen musste.

Beim Überholvorgang wurde die Sperrfläche sowie die durchgehende Mittellinie überfahren. Hierbei geriet das Fahrzeug auch kurzzeitig auf die Gegenspur, wodurch entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Der LKW setzte anschließend seine Fahrt fort. Der Fahrer konnte durch die verständigte Polizei im Anschluss einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugen des Sachverhaltes, insbesondere jedoch die gefährdeten Verkehrsteilnehmer, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell