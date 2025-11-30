Straßenverkehrsgefährdung durch betrunkenen Autofahrer

Hierbei gefährdete er mindestens eine Pkw-Fahrerin, indem er sie nach dem Überholen schnitt.

In Freisen verließ er die Autobahn und fuhr über die L 348 in Richtung Baumholder.

Hier geriet er mehrmals komplett auf die Gegenfahrbahn, so dass entgegenkommende Fahrzeuge stark abbremsen mussten.

Eine Zeugin folgte dem Beschuldigten bis Baumholder und konnte daher das Fahrverhalten beobachten und die Polizei verständigen.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Beschuldigte festgestellt und kontrolliert werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille.

Daher wurde eine Strafanzeige aufgenommen, eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt.

Die Polizei bittet darum, dass sich die gefährdeten Pkw-Fahrer bei der Polizei Baumholder melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell