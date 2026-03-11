Hochstetten-Dhaun/Idar-Oberstein
Straßenverkehrsgefährdung B41 zwischen Hochstetten-Dhaun und Idar-Oberstein
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am 09.03.2026 kam es gegen 10:30 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf der B41.

Der Fahrer eines weißen Kastenwagens mit Münchner Kennzeichen habe demnach auf der Fahrtstrecke zwischen Hochstetten-Dhaun und Idar-Oberstein mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere PKW und auch LKW verbotswidrig überholt. Der Gegenverkehr habe aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise teilweise ausweichen und auch stark abbremsen müssen.

Die Polizei Idar-Oberstein bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere Verkehrsteilnehmer des Gegenverkehrs, welche durch den Fahrer gefährdet wurden, sich unter der 06781-5610 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren