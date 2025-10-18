Straßenverkehrsgefährdung auf der L46 "Quintbach"

Auf der Strecke kam es zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern bei denen entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet wurden.

Der 73-jährige Fahrzeugführer konnte durch eine Streife angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden.

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille, sodass eine Blutprobe entnommen werden musste. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, sein Führerschein wurde einbehalten.

Zeugen und mögliche Geschädigten der Straßenverkehrsgefährdung werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Schweich unter 06502-91570 oder pischweich@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell