Straßenverkehrsgefährdung auf der L 151 zwischen Reinsfeld und Farschweiler



Der bislang unbekannte Fahrzeugführer überholte in dem Waldstück bereits mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit.

In einem unübersichtlichen Kurvenbereich überholte er dann einen LKW und befuhr hierzu die Gegenfahrbahn, wo ihm ein Fahrzeug entgegenkam. Das entgegenkommende Fahrzeug musste stark abbremsen und nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden.



Zeugen des Vorfalls können sich direkt bei der Polizeiinspektion in Hermeskeil melden.



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