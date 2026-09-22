Polizeidirektion Trier
Straßenverkehrsgefährdung auf der L 151 zwischen Reinsfeld und Farschweiler
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

L 151 zw. Reinsfeld und Farschweiler (ots) - Am 22.09.2026 zwischen 06:30 Uhr und 06:50 Uhr befuhr ein dunkler Pkw mit TR-Kreiskennzeichen die L 151 aus Farschweiler kommend in Richtung Reinsfeld.


Der bislang unbekannte Fahrzeugführer überholte in dem Waldstück bereits mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit.
In einem unübersichtlichen Kurvenbereich überholte er dann einen LKW und befuhr hierzu die Gegenfahrbahn, wo ihm ein Fahrzeug entgegenkam. Das entgegenkommende Fahrzeug musste stark abbremsen und nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden.

Zeugen des Vorfalls können sich direkt bei der Polizeiinspektion in Hermeskeil melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil
Telefon: 06503-91510
pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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