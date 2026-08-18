Straßenverkehrsgefährdung auf der B257, Zeugen gesucht

Ein aus Richtung Luxemburg kommender und in Richtung Bitburg fahrender PKW soll hierbei bei einem gefährlichen Überholmanöver die Gegenfahrbahn befahren haben, sodass mehrere Fahrzeugen hätten ausweichen und stark bremsen müssen.



Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gegebenenfalls ebenfalls von einem dunklen PKW zur genannten Zeit, auf dem benannten Streckenabschnitt der B257 gefährdet wurden und gegebenenfalls weitere Informationen zur Sache machen können.



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