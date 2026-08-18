Niederweis/Bitburg
Straßenverkehrsgefährdung auf der B257, Zeugen gesucht
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 13.08.2026 ereignete sich gegen 13:30 Uhr auf der B257, zwischen den Ortslagen Niederweis und Bitburg eine Straßenverkehrsgefährdung.

Ein aus Richtung Luxemburg kommender und in Richtung Bitburg fahrender PKW soll hierbei bei einem gefährlichen Überholmanöver die Gegenfahrbahn befahren haben, sodass mehrere Fahrzeugen hätten ausweichen und stark bremsen müssen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gegebenenfalls ebenfalls von einem dunklen PKW zur genannten Zeit, auf dem benannten Streckenabschnitt der B257 gefährdet wurden und gegebenenfalls weitere Informationen zur Sache machen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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