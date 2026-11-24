Ein Verkehrsteilnehmer fährt mit seinem Pkw gegen Steine, welche auf die Fahrbahn rutschen. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit, der Fahrer bleibt unverletzt. Die Feuerwehren aus Traben-Trarbach und Kröv sperren danach die B53 für ca. 3 Stunden. Die Fahrspur von Traben-Trarbach nach Kröv bleibt gesperrt, der Verkehr wird mittels Ampel über die Gegenfahrbahn geleitet. Im Laufe des Tages wird entschieden, ob es zu weiteren Hangsicherungsmaßnahmen kommen wird.



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