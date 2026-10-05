Straßenlaterne in Waxweiler beschädigt



Aufgrund vorhandener Ackerstollenspuren im umliegenden Bereich besteht der Verdacht, dass ein landwirtschaftliches Fahrzeug den Schaden verursacht haben könnte. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug bzw. dessen Fahrer geben können, sich unter der 06551-942-0 oder pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

06551-9420

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