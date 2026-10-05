Waxweiler
Straßenlaterne in Waxweiler beschädigt
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Im Zeitraum um den 03.09.2026, möglicherweise bereits zuvor, wurde eine Straßenlaterne in der Luxemburger Straße, gegenüber des EDEKA-Marktes, beschädigt.


Aufgrund vorhandener Ackerstollenspuren im umliegenden Bereich besteht der Verdacht, dass ein landwirtschaftliches Fahrzeug den Schaden verursacht haben könnte. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Die Polizei Prüm bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug bzw. dessen Fahrer geben können, sich unter der 06551-942-0 oder pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
06551-9420
pipruem@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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