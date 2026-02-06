Störungsfreier Verlauf einer Wahlkampfveranstaltung mit Gegenversammlung in Schweich

Die im Internet beworbene Veranstaltung löste in der Bevölkerung kontroverse Reaktionen aus und führte zu der Anmeldung einer parallelen Gegenversammlung unter dem Motto „Für Toleranz, Vielfalt und Demokratie“.

Während die Wahlkampfveranstaltung in den Räumlichkeiten des Bürgerzentrums stattfand, versammelten sich etwa 200 bis 250 Bürgerinnen und Bürger im zuvor vereinbarten Bereich gegenüber des Bürgerzentrums. Die Gegenversammlung wurde mit Redebeiträgen, Musik, Pfiffen aber auch Waffeln für die Teilnehmer begleitet. Unter Leitung der Polizeiinspektion Schweich wurden beide Veranstaltungen überwacht und verliefen sehr kooperativ ohne besondere Vorkommnisse. Es kam nur zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.



