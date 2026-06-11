Störung der Totenruhe durch Beschädigung einer Grablammpe

In dem Zeitraum von Samstag, den 06.06.2026, 16:00 Uhr bis Dienstag, den 09.06.2026, 17:00 Uhr wurde auf dem Friedhof in Morbach ein Grab angegangen.

Hierbei wurde eine, auf dem Grab befindliche, Grablampe zerstört. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Bereich. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im besagten Zeitraum können der Polizeiinspektion Morbach unter der 06533/93740 mitgeteilt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach



Telefon: 06533-93740





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell