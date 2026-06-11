Hierbei wurde eine, auf dem Grab befindliche, Grablampe zerstört. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Bereich. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im besagten Zeitraum können der Polizeiinspektion Morbach unter der 06533/93740 mitgeteilt werden.
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Störung der Totenruhe durch Beschädigung einer Grablammpe
Hierbei wurde eine, auf dem Grab befindliche, Grablampe zerstört. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Bereich. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im besagten Zeitraum können der Polizeiinspektion Morbach unter der 06533/93740 mitgeteilt werden.