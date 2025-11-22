Hierbei kam es aus Unachtsamkeit zu einer Stichflammenentwicklung des Öls in der Pfanne, wodurch sich die 28-Jährige leicht an der Hand verletzte.
Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Kräfte der Feuerwehr verständigt.
Es mussten glücklicherweise keinerlei Löscharbeiten durchgeführt werden.
Es entstand keinerlei Sachschaden. Die Verletzung der 28-Jährigen war glücklicherweise nur leicht und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Stichflamme in der Küche führt zu Verletzungen
