Sternsinger besuchen die Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Rund um den Drei-Königstag sind die Kinder unterwegs um den Segen der Weihnacht zu überbringen und um Spenden für das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" unter dem Motto "Sternsingen für Kinderrechte" zu sammeln. Als "Heilige Drei Könige" verkleidet, besuchten die drei Mädchen in Begleitung ihrer Erzieherinnen die Dienststelle und brachten am Haupteingang der Dienststelle den Segen "20*C+M+B+25" ("Christus mansionem benedicat" - Christus segne dieses Haus) an. Mit ihren Kronen und königlichen Gewändern erinnern sie an die heiligen drei Könige, die zum Jesuskind an die Krippe kamen. Im Zuge ihres Besuches besichtigten sie noch die Wache und zogen schließlich, gestärkt mit Süßigkeiten und einer kleinen Spende weiter. Die Freude über den Besuch war auf beiden Seiten groß.



