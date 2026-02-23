Durch einen Stein entstand ein Schaden auf seinem Fahrzeugdach. Täterhinweise sind nicht bekannt.
Zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme befanden sich mehrere Steine auf der Fahrbahn.
Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Telefon: 06502/91570
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Steinewerfer - Zeugen gesucht
Durch einen Stein entstand ein Schaden auf seinem Fahrzeugdach. Täterhinweise sind nicht bekannt.