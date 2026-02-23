Trier-Pfalzel
Steinewerfer - Zeugen gesucht
Am Montag, 23.02.2026, gegen 10 Uhr, meldet ein Verkehrsteilnehmer, dass eine unbekannte Person faustgroße Steine von der Bahnbrücke auf die Fahrbahn wirft, welche über den Mäusheckerweg in Fahrtrichtung Pfalzel führt.

Durch einen Stein entstand ein Schaden auf seinem Fahrzeugdach. Täterhinweise sind nicht bekannt.
Zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme befanden sich mehrere Steine auf der Fahrbahn.
Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich

Telefon: 06502/91570


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

