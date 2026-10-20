Stark ohne Gewalt - Gewaltpräventionstraining für Jugendliche in Prüm - Gemeinsames Präventionsangebot von Polizei und Caritas



Wie kann ich mich selbst behaupten, ohne aggressiv zu werden?

Und wie kann ich anderen helfen, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen?



Diesen und weiteren Fragen widmet sich das Gewaltpräventionstraining "Stark ohne Gewalt", das am Donnerstag, 5. November 2026, von 14:00 bis 16:00 Uhr in der Turnhalle der Kaiser-Lothar-Realschule plus in Prüm stattfindet.



Das Angebot richtet sich an Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren.



Die Veranstaltung ist ein gemeinsames Kooperationsprojekt des Jugendsachbearbeiters der Polizeiinspektion Prüm und der Aufsuchenden Jugendsozialarbeit (Streetworker) des Caritasverbandes Westeifel e.V.

Gewalt beginnt nicht erst mit körperlichen Auseinandersetzungen.



Auch Beleidigungen, Bedrohungen, Mobbing und Ausgrenzung können für Betroffene schwerwiegende Folgen haben. Gerade im Jugendalter ist es deshalb wichtig, Konflikte frühzeitig zu erkennen, eigene Grenzen zu setzen und angemessene Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln.

Unter dem Leitgedanken "Wahrnehmen - Deeskalieren - Handeln - Zivilcourage" lernen die Teilnehmenden anhand alltagsnaher Beispiele, praktischer Übungen und Rollenspiele, wie sie Konfliktsituationen entschärfen, selbstbewusst auftreten und anderen Menschen in schwierigen Situationen helfen können.



Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Zivilcourage. Die Jugendlichen sollen erfahren, dass mutiges Handeln nicht bedeutet, sich selbst in Gefahr zu bringen, sondern Situationen richtig einzuschätzen, Unterstützung zu organisieren und Verantwortung für andere zu übernehmen.



Durch die Zusammenarbeit von Polizei und Jugendsozialarbeit werden polizeiliche Erfahrungen und sozialpädagogische Ansätze miteinander verbunden. Ziel ist es, die Jugendlichen in ihrer Selbstbehauptung, ihrem Verantwortungsbewusstsein und ihren sozialen Kompetenzen zu stärken.



Hinweise zur Teilnahme: Für die praktischen Übungen sind hallentaugliche Sportschuhe mitzubringen. Auf Wunsch kann eine Teilnahmebescheinigung ausgestellt werden.



Anmeldung und weitere Informationen:



Marc Spiekermann

Aufsuchende Jugendsozialarbeit

Caritasverband Westeifel e.V.

Mobil: 0160 530 3371



E-Mail: m.spiekermann@caritas-westeifel.de



Die Anmeldung erfolgt über Marc Spiekermann, der auch für Rückfragen zur Veranstaltung zur Verfügung steht.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

PI Prüm





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