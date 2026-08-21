Trierweiler
Stark beschädigte Bremsanlage an Gefahrgutzug
Symbolbild
dpa

Am Donnerstag, 20.08.2026, 15.10 Uhr, wurde auf der BAB A64, Parkplatz Markusberg, Richtung Trier, ein belgischer Gefahrgut-Tankzug durch Beamte der Zentralen Verkehrsdienste einer Verkehrskontrolle unterzogen.


Die Beförderungseinheit war leer, letztes Ladegut waren 20.000 Liter Benzin.
Bei der Kontrolle wurden am Tankauflieger insgesamt drei, zum Teil erheblich beschädigte Bremsscheiben festgestellt. An den stark verschlissenen Bremsscheiben waren stellenweise Teile herausgebrochen.
Die Weiterfahrt wurde untersagt.
Gegen Fahrer und Halter wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Zentrale Verkehrsdienste
Zur Polizeischule
54516 Wittlich-Wengerohr
Telefon: 06571 9152-0
E-Mail: pdwittlich.zvd@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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