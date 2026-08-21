Stark beschädigte Bremsanlage an Gefahrgutzug

Am Donnerstag, 20.08.2026, 15.10 Uhr, wurde auf der BAB A64, Parkplatz Markusberg, Richtung Trier, ein belgischer Gefahrgut-Tankzug durch Beamte der Zentralen Verkehrsdienste einer Verkehrskontrolle unterzogen.



Die Beförderungseinheit war leer, letztes Ladegut waren 20.000 Liter Benzin.

Bei der Kontrolle wurden am Tankauflieger insgesamt drei, zum Teil erheblich beschädigte Bremsscheiben festgestellt. An den stark verschlissenen Bremsscheiben waren stellenweise Teile herausgebrochen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen Fahrer und Halter wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.



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