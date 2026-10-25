Veldenz
Stark alkoholisierte Mutter mit Kind unterwegs. Fahrt endet in einem Waldweg
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 25.10.2026, gg. 16:43 Uhr, wird der Polizei in Bernkastel ein in "Schlangenlinien" fahrender Pkw auf der Kreissstraße 88 zwischen Gornhausen und Veldenz gemeldet.

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Der Pkw kann durch die Zeugen verfolgt werden. Dieser fährt sich schließlich in einem Wirtschaftsweg in Rtg. der Grillhütte Burgen fest und kann dort durch eine Streife der Polizei Bernkastel-Kues einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.
Bei der 31-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Bereich Trier kann deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 3,15 Promille.
Zum Erstaunen aller Zeugen befand sich neben der Fahrzeugführerin noch ihre 6-jährige Tochter im Pkw. Diese kann im späteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen ihrem Vater übergeben werden.
Während der Sachverhaltsaufnahme fängt die Fahrerin unvermittelt an, nach einem Zeugen zu schlagen. Zur Verhinderung einer weiteren Eskalation muss diese schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden.
Zu Beweiszwecken wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Fahrzeugführerin muss nun mit einem längeren Entzug ihrer Fahrerlaubnis rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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