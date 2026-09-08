Biersdorf am See (ots) - In der heutigen Nacht kam es gegen 03:50 Uhr zur Sprengung eines Geldausgabeautomaten in Biersdorf am See.



Mehrere Täter flüchteten im Anschluss mit einem blauen Audi, vermutlich RS3, von der Tatörtlichkeit.

Aktuell laufen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen.

Zeugen, die Bilder oder Videomaterial von der Tatausführung oder den Tätern gefertigt haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen (06561-96850).

Zusätzlich sind Informationen zur Fluchtrichtung außerhalb der Ortslage Biersdorf am See relevant.

Ob die Täter bei der Tatausführung Bargeld erbeuten konnten, ist aktuell noch nicht bekannt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell