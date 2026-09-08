Polizeidirektion Wittlich
Sprengung eines Geldausgabeautomaten
Symbolbild

Symbolbild

dpa

Biersdorf am See (ots) - In der heutigen Nacht kam es gegen 03:50 Uhr zur Sprengung eines Geldausgabeautomaten in Biersdorf am See.

Lesezeit 1 Minute


Mehrere Täter flüchteten im Anschluss mit einem blauen Audi, vermutlich RS3, von der Tatörtlichkeit.
Aktuell laufen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen.
Zeugen, die Bilder oder Videomaterial von der Tatausführung oder den Tätern gefertigt haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen (06561-96850).
Zusätzlich sind Informationen zur Fluchtrichtung außerhalb der Ortslage Biersdorf am See relevant.
Ob die Täter bei der Tatausführung Bargeld erbeuten konnten, ist aktuell noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren