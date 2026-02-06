Sprengung eines Geldausgabeautomaten - Presseerstmitteilung

Nach erfolgter Sprengung entfernten sich die Täter mit einem grauen BMW in Richtung belgisch/nordrhein-westfälische Grenze. Der Geldausgabeautomat wurde vollends zerstört. Aktuell findet die Aufnahme des Sachverhaltes vor Ort durch die Kriminalpolizei statt. Aus diesem Grund ist der Einsatzort weiträumig abgesperrt. Zur Schadenshöhe können nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Angaben gemacht werden.
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
