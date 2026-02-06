Sprengung eines Geldausgabeautomaten - Presseerstmitteilung

Heute, den 06.02.2026 wurde gegen ca. 04:14 Uhr in der Ortslage Olzheim ein frei stehender Geldausgabeautomat an der Hauptstraße durch unbekannte Täter gesprengt.

Nach erfolgter Sprengung entfernten sich die Täter mit einem grauen BMW in Richtung belgisch/nordrhein-westfälische Grenze. Der Geldausgabeautomat wurde vollends zerstört. Aktuell findet die Aufnahme des Sachverhaltes vor Ort durch die Kriminalpolizei statt. Aus diesem Grund ist der Einsatzort weiträumig abgesperrt. Zur Schadenshöhe können nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Angaben gemacht werden.



Presseanfragen sind zu den üblichen Geschäftszeiten an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Trier zu richten.



